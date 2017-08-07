Три частных дома загорелись в Ростове-на-Дону, эвакуированы 11 человек

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Три частных жилых дома загорелись в Ростове-на-Дону, пострадал один человек. "Пожар возник в переулке Марти с плотной застройкой ветхих домов саманного типа", - сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Ростовской области. Огнем охвачены три дома на площади 300 кв. метров, эвакуированы 11 человек.
В медицинских службах уточнили, что в больницу госпитализирован один пострадавший.
Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар по второму, повышенному номеру сложности.