Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержан мужчина, устроивший стрельбу на западе Москвы в ответ на замечания прохожих

Происшествия
7 августа, 19:32 UTC+3 МОСКВА

Накануне дебошир отреагировал на недовольство прохожих выстрелами в воздух из пистолета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, устроившего стрельбу на улице на западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"В ночь на понедельник очевидцы сообщили правоохранителям, что на улице Алексея Свиридова четверо неизвестных, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Прохожим, которые делали им замечания, они угрожали физической расправой", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в подтверждение серьезности своих намерений один из дебоширов несколько раз выстрелил в воздух из пистолета, после чего компания направилась по подземному переходу в сторону Кременчугской улицы.

"Экипаж группы задержания немедленно прибыл на место происшествия. В одном из дворов сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемого гражданина. Мужчина, заметив служебный автомобиль, направил в сторону стражей правопорядка предмет, похожий на пистолет", - отметил представитель Росгвардии. Он подчеркнул, что патрульному пришлось сделать выстрел в воздух, чтобы предупредить дебошира о намерении применить огнестрельное оружие. После этого мужчина сдался, был задержан и доставлен в отделение полиции.

"Вследствие применения табельного оружия никто не пострадал", - сказали в пресс-службе Росгвардии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
2
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
3
Лунное затмение. Досье
4
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
5
Эксперт: частичное лунное затмение лучше будет видно на Юге России, Урале и в Сибири
6
Украина выразила Польше протест в связи с планами разместить в паспорте мемориал Львова
7
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама