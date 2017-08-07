Задержан мужчина, устроивший стрельбу на западе Москвы в ответ на замечания прохожих

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, устроившего стрельбу на улице на западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.
"В ночь на понедельник очевидцы сообщили правоохранителям, что на улице Алексея Свиридова четверо неизвестных, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Прохожим, которые делали им замечания, они угрожали физической расправой", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в подтверждение серьезности своих намерений один из дебоширов несколько раз выстрелил в воздух из пистолета, после чего компания направилась по подземному переходу в сторону Кременчугской улицы.
"Экипаж группы задержания немедленно прибыл на место происшествия. В одном из дворов сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемого гражданина. Мужчина, заметив служебный автомобиль, направил в сторону стражей правопорядка предмет, похожий на пистолет", - отметил представитель Росгвардии. Он подчеркнул, что патрульному пришлось сделать выстрел в воздух, чтобы предупредить дебошира о намерении применить огнестрельное оружие. После этого мужчина сдался, был задержан и доставлен в отделение полиции.
"Вследствие применения табельного оружия никто не пострадал", - сказали в пресс-службе Росгвардии.