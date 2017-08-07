В Ростове-на-Дону ликвидирован пожар в частном доме и двух нежилых постройках

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание площадью 300 квадратных метров, произошедшее вечером в понедельник в частном деревянном доме и двух нежилых постройках в переулке Чувашского в Ростове-на-Дону. В результате ЧП пострадал один человек.
"Пожар в частном деревянном жилом доме и двух нежилых постройках ликвидирован на площади 300 квадратных метров", - сообщила в понедельник пресс-служба управления МЧС по Ростовской области. В ведомстве также отметили, что для ликвидации пожара от МЧС привлекались 49 человек личного состава и 17 единиц техники.
В медицинских службах региона ТАСС сообщили, что пострадал один человек, помощь ему оказана амбулаторно.
Ранее в медицинских службах рассказали, что в результате ЧП один пострадавший был госпитализирован. В управлении МЧС по Ростовской области, в свою очередь, сообщали о том, что пожар произошел в трех частных домах в переулке Марти.