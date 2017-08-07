В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал при аварии частного легкомоторного самолета в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В населенном пункте Червленная в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла", - сказал собеседник агентства.
Пилот госпитализирован, у него легкие травмы.
По его словам, пилот не имел разрешения на вылет.