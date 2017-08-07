В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал при аварии частного легкомоторного самолета в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В населенном пункте Червленная в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла", - сказал собеседник агентства.

Пилот госпитализирован, у него легкие травмы.

По его словам, пилот не имел разрешения на вылет.