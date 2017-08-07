На карибском побережье Мексики объявлена тревога из-за приближения шторма

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МЕХИКО, 7 августа. /ТАСС/. Желтый уровень тревоги объявлен в мексиканском штате Кинтана-Роо в связи с приближением тропического шторма "Франклин". Циклон, сформировавшийся над Карибским морем, движется к суше со скоростью 22 км/ч, скорость ветра в его пределах достигает 95 км/ч с порывами до 111 км/ч. Об этом сообщило в понедельник Управление гражданской обороны региона.
Специалисты не исключают, что в ближайшие сутки "Франклин" может набрать силу урагана первой (из пяти) категории по шкале Саффира-Симпсона, когда дойдет до побережья. В связи с этим населению было рекомендовано соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за поступающей от властей информацией.
В августе 2016 году в Мексике во время урагана "Эрл" погибли не менее 49 человек. Основной удар стихии тогда пришелся на штаты Веракрус и Пуэбла.