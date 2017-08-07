AFP: во Франции осквернили памятник жертвам концлагерей

Электроснабжение потребителей в Крыму восстановлено в полном объемеПроисшествия 7 августа, 23:36
Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерамиСпорт 7 августа, 23:33
Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлетыСпорт 7 августа, 23:26
В Крыму и Севастополе без электричества остались более 108 тыс. человекПроисшествия 7 августа, 22:50
Минобрнауки проиндексирует студенческие стипендии с 1 сентябряОбщество 7 августа, 22:28
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математикиОбщество 7 августа, 22:19
Полька Влодарчик завоевала золото чемпионата мира в метании молотаСпорт 7 августа, 22:19
Васильева заявила о необходимости всячески поддерживать фундаментальную науку в РоссииНаука 7 августа, 22:13
IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нетСпорт 7 августа, 22:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Стела памяти 44-х еврейских детей и семи взрослых, погибших в фашистских концлагерях, осквернена неизвестными в Лионе. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил в понедельник председатель регионального отделения ассоциации "Дочери и сыновья французских евреев" Жан Леви.
Речь идет о памятнике жителям распложенного восточнее Лиона городе Изьё (департамент Эн). Облава в этом городе была проведена в апреле 1944 года под руководством начальника лионского отделения гестапо Клауса Барби, получившего за свои зверства прозвище Лионский мясник. В послевоенный период он был пойман и осужден на пожизненный срок за эту и ряд других облав на евреев, а также отправку их в Освенцим (Аушвиц). Нацистский преступник умер в тюрьме после четырех лет заключения.
Как подчеркнул в понедельник Жан Леви, "осквернение памятника жертвам произошло вскоре после того, как в городе было отпраздновано 30-летие знаменитого судебного процесса над Клаусом Барби". "Стела была повалена и разбита, с нее сбита табличка с именами погибших, с описанием событий тех лет, но мы все это восстановим", - пообещал Леви. Он сообщил, что по факту произошедшего его ассоциацией совместно с мэрией Лиона будет подана жалоба в судебные органы.
Памятная стела находится в городском парке, в котором расположен Центр истории Движения Сопротивления и депортации. Его экспозиция рассказывает о событиях Второй мировой войны в Лионе, на территории Франции и во всем мире.