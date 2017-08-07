AFP: во Франции осквернили памятник жертвам концлагерей

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Стела памяти 44-х еврейских детей и семи взрослых, погибших в фашистских концлагерях, осквернена неизвестными в Лионе. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил в понедельник председатель регионального отделения ассоциации "Дочери и сыновья французских евреев" Жан Леви.

Речь идет о памятнике жителям распложенного восточнее Лиона городе Изьё (департамент Эн). Облава в этом городе была проведена в апреле 1944 года под руководством начальника лионского отделения гестапо Клауса Барби, получившего за свои зверства прозвище Лионский мясник. В послевоенный период он был пойман и осужден на пожизненный срок за эту и ряд других облав на евреев, а также отправку их в Освенцим (Аушвиц). Нацистский преступник умер в тюрьме после четырех лет заключения.

Как подчеркнул в понедельник Жан Леви, "осквернение памятника жертвам произошло вскоре после того, как в городе было отпраздновано 30-летие знаменитого судебного процесса над Клаусом Барби". "Стела была повалена и разбита, с нее сбита табличка с именами погибших, с описанием событий тех лет, но мы все это восстановим", - пообещал Леви. Он сообщил, что по факту произошедшего его ассоциацией совместно с мэрией Лиона будет подана жалоба в судебные органы.

Памятная стела находится в городском парке, в котором расположен Центр истории Движения Сопротивления и депортации. Его экспозиция рассказывает о событиях Второй мировой войны в Лионе, на территории Франции и во всем мире.