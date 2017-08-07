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В Крыму и Севастополе без электричества остались более 108 тыс. человек

Происшествия
7 августа, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Из-за перегрузки сети на полуострове введен график временного отключения электроэнергии

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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 108 тысяч человек в результате отключения электроснабжения из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях остались без электричества в Крыму и Севастополе, сообщается в понедельник на сайте Минэнерго РФ.

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"Отключены бытовые потребители (около 108 700 человек), часть промышленных предприятий. Мощность отключенных потребителей - 70 МВт", - говорится в сообщении.

В том числе в Республике Крым - около 83 900 человек, в Севастополе - около 24 800 человек, уточнили в министерстве.

"Для предотвращения превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" дежурным диспетчером Черноморского РДУ отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт", - сообщили ранее в Минэнерго РФ.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.

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Темы
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму
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