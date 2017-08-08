Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на Минском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Около 22:10 на 108-м километре Минского шоссе произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля, три человека пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.