Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на Минском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 22:10 на 108-м километре Минского шоссе произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля, три человека пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.