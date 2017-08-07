Электроснабжение потребителей в Крыму восстановлено в полном объеме

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ограничения на энергоснабжение в Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях сняты, сообщается в понедельник на сайте Минэнерго РФ.

"В 22:25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО [график временного отключения], электроснабжение потребителей в Республике Крым и г. Севастополь восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник более 108 тыс. человек остались без электричества в Крыму и Севастополе. Энергетики ввели график временного отключения электроснабжения в регионе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях. Мощность отключенных потребителей составила 70 МВт.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения. В "Крымэнерго" ТАСС сообщили, что причиной перегрузок в энергосетях на полуострове стала аномальная жара.