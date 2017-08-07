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Электроснабжение потребителей в Крыму восстановлено в полном объеме

Происшествия
7 августа, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Ранее на полуострове без света оставались более 108 тыс. человек

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Рабочие электрической компании в Крыму
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ограничения на энергоснабжение в Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях сняты, сообщается в понедельник на сайте Минэнерго РФ.

"В 22:25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО [график временного отключения], электроснабжение потребителей в Республике Крым и г. Севастополь восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник более 108 тыс. человек остались без электричества в Крыму и Севастополе. Энергетики ввели график временного отключения электроснабжения в регионе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях. Мощность отключенных потребителей составила 70 МВт.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения. В "Крымэнерго" ТАСС сообщили, что причиной перегрузок в энергосетях на полуострове стала аномальная жара.

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Темы
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