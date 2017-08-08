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В Москве начнется суд над Улюкаевым

Происшествия
8 августа, 0:16 UTC+3 МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Бывший министр экономического развития обвиняется в получении взятки в размере $2 млн

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы проведет во вторник предварительные слушания по громкому судебному разбирательству в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, заседание, согласно закону, пройдет в закрытом режиме.

Как ожидается, во вторник в ходе предварительных слушаний суд вынесет решение по заявленным ходатайствам сторон и назначит дату рассмотрения по существу. Также будет решен вопрос о том, как будет проходить судебный процесс - в открытом или закрытом режиме.

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Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) РФ Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). Свою вину бывший министр не признает.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Бывший министр находится под домашним арестом.

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