В Москве начнется суд над Улюкаевым

Шубенков надеется, что у него будет шанс взять реванш у нового чемпиона мира МаклеодаСпорт 8 августа, 0:59
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Маклеод заявил, что на победу его вдохновил БолтСпорт 8 августа, 0:52
"СКА-Хабаровск" сыграет с "Анжи" в чемпионате России по футболуСпорт 8 августа, 0:30
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФАСпорт 8 августа, 0:24
В Москве начнется суд над УлюкаевымПроисшествия 8 августа, 0:16
Кенийка Кипьегон стала чемпионкой мира в беге на 1500 метровСпорт 8 августа, 0:14
Спортдиректор ВФЛА: серебро Шубенкова на ЧМ подняло настроение всей РоссииСпорт 8 августа, 0:10
Борзаковский: медаль Шубенкова на ЧМ по легкой атлетике очень важна для РоссииСпорт 8 августа, 0:03
Венесуэлка Рохас выиграла золото чемпионата мира в тройном прыжкеСпорт 8 августа, 0:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы проведет во вторник предварительные слушания по громкому судебному разбирательству в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, заседание, согласно закону, пройдет в закрытом режиме.
Как ожидается, во вторник в ходе предварительных слушаний суд вынесет решение по заявленным ходатайствам сторон и назначит дату рассмотрения по существу. Также будет решен вопрос о том, как будет проходить судебный процесс - в открытом или закрытом режиме.
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) РФ Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). Свою вину бывший министр не признает.
Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".
15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Бывший министр находится под домашним арестом.