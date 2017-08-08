СМИ: задержаны причастные к стрельбе в католической церкви в Нигерии

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ТАСС, 8 августа. Полиция задержала подозреваемых в причастности к атаке на прихожан католической церкви в штате Анамбра на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила в понедельник местная газета Vanguard.
По ее информации, их личности пока не раскрываются в интересах следствия.
Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные власти сообщило, что инцидент не связан с терроризмом. По мнению полиции, атака стала следствием противоборства членов одной из местных общин.
В воскресенье вооруженные люди ворвались в церковь в районе Озубулу и выстрелили в мужчину, после чего открыли огонь по другим прихожанам. В результате инцидента погибли 12 человек.