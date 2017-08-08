Вулкан Богослов на Аляске выбросил пепел на высоту более 10 км

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Вулкан Богослов, расположенный на Алеутских островах в юго-западной части Аляски, выбросил столб пепла на высоту 10 км, ученые предупредили представителей авиакомпаний об опасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Обсерватории штата Аляска.

Выброс начался утром 7 августа и продолжался около трех часов. Специалисты обсерватории временно ввели высший, красный код опасности, означающий, что в воздухе находится облако пепла. Оно затрудняет видимость для пилотов и может повредить двигатели авиалайнера. Экипажам самолетов было рекомендовано не приближаться к этому району.

Вулкан Богослов расположен на одноименном острове. Ближайший населенный пункт - городок Уналашка - находится примерно в 100 км от вулкана. Численность населения там превышает 4,3 тыс. человек.