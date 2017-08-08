Вулкан Богослов на Аляске выбросил пепел на высоту более 10 км

Пентагон подтвердил готовность сбивать беспилотники над военными базами СШАМеждународная панорама 8 августа, 2:33
Германская Левая партия выступила за политику разрядки в отношении РоссииМеждународная панорама 8 августа, 2:31
"Барселона" обыграла "Шапекоэнсе", Рушел провел первый матч после авиакатастрофыСпорт 8 августа, 2:29
Жители некоторых регионов России увидели лунное затмениеКосмос 8 августа, 1:52
Шубенков надеется, что у него будет шанс взять реванш у нового чемпиона мира МаклеодаСпорт 8 августа, 0:59
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Маклеод заявил, что на победу его вдохновил БолтСпорт 8 августа, 0:52
"СКА-Хабаровск" сыграет с "Анжи" в чемпионате России по футболуСпорт 8 августа, 0:30
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФАСпорт 8 августа, 0:24
В Москве начнется суд над УлюкаевымПроисшествия 8 августа, 0:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Вулкан Богослов, расположенный на Алеутских островах в юго-западной части Аляски, выбросил столб пепла на высоту 10 км, ученые предупредили представителей авиакомпаний об опасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Обсерватории штата Аляска.
Выброс начался утром 7 августа и продолжался около трех часов. Специалисты обсерватории временно ввели высший, красный код опасности, означающий, что в воздухе находится облако пепла. Оно затрудняет видимость для пилотов и может повредить двигатели авиалайнера. Экипажам самолетов было рекомендовано не приближаться к этому району.
Вулкан Богослов расположен на одноименном острове. Ближайший населенный пункт - городок Уналашка - находится примерно в 100 км от вулкана. Численность населения там превышает 4,3 тыс. человек.