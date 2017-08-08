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СМИ: суд в Бразилии приостановил процесс по делу о гибели 19 человек при прорыве двух дамб

Происшествия
8 августа, 3:27 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала Globo, решение вынесено после того, как адвокаты обвиняемых подали прошение об отмене процесса

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ТАСС, 8 августа. Бразильский суд приостановил рассмотрение уголовного дела о прорыве двух дамб в ноябре 2015 года, в результате которого погибли 19 человек. Об этом сообщил телеканал Globo.

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По его данным, решение вынесено после того, как адвокаты обвиняемых подали прошение об отмене процесса. По их словам, полиция прослушивала телефоны фигурантов дела в течение срока, превышающего разрешенный судом период времени, и использовала полученные данные в качестве доказательств. Как утверждает защита, правоохранительные органы также нарушили закон при сборе информации из электронных писем подозреваемых.

Теперь рассмотрение дела приостановлено, пока суд не вынесет решение по жалобе подозреваемых.

Две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности, обрушились в районе населенного пункта Мариана на юго-востоке Бразилии 5 ноября 2015 года. В результате инцидента 19 человек погибли, десятки людей были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, токсичные отходы попали в русло реки Досе, которая является основным источником пресной воды для жителей региона, а также местом рыбного промысла.

Обвинения по этому делу предъявлены 22 людям и четырем компаниям: бразильским Samarco, VogBR и Vale и австралийской BHP Billiton.

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