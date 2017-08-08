Более 6 тыс. человек остаются в Приморье без электроэнергии из-за паводка

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ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек в шести населенных пунктах Приморья остаются без энергоснабжения из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.
"Частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов, в которых проживают 6118 человек, и пять социально значимых учреждений края", - говорится в сообщении.
Как проинформировали ТАСС в филиале АО "ДРСК" "Приморские электрические сети", для восстановления энергоснабжения ремонтным бригадам приходится добираться до мест повреждения на лодках и военных вездеходах. Однако в некоторые села даже таким образом невозможно добраться из-за затопления.
Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила, что более 400 пострадавших от паводка размещены в пунктах временного размещения (ПВР). "В настоящее время в 10 ПВР находятся более 430 человек, из которых 93 ребенка. В готовности к развертыванию находятся еще 2 ПВР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пунктах организовано питание, имеются предметы первой необходимости. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Как уточнили ТАСС в прокуратуре Приморского края, во вторник представители ведомства проверят качество организации работы ПВР.
По данным МЧС на утро 8 августа, в 34 населенных пунктах на юге Приморья произошло подтопление 2037 жилых домов, 2014 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов. Повреждены 12 участков автомобильных дорог, затруднено движение в 8 населенных пунктах.
"За ночь удалось восстановить электроснабжение в 7 из 13 отключенных сел, восстановлено железнодорожное сообщение, адресная помощь оказана 860 гражданам", - сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. На ликвидации последствий паводка задействованы 1573 человека и 234 единиц техники, 71 плавсредство, в том числе от МЧС России - 1047 человек и 121 единица техники, 59 плавсредств.
В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В крае введен режим чрезвычайной ситуации.