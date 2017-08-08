Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 6 тыс. человек остаются в Приморье без электроэнергии из-за паводка

Происшествия
8 августа, 5:42 дата обновления: 8 августа, 5:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, августа. /ТАСС

Около 400 пострадавших от паводка находятся в пунктах временного размещения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек в шести населенных пунктах Приморья остаются без энергоснабжения из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

"Частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов, в которых проживают 6118 человек, и пять социально значимых учреждений края", - говорится в сообщении.

Как проинформировали ТАСС в филиале АО "ДРСК" "Приморские электрические сети", для восстановления энергоснабжения ремонтным бригадам приходится добираться до мест повреждения на лодках и военных вездеходах. Однако в некоторые села даже таким образом невозможно добраться из-за затопления.

Смотрите также

Паводок затопил села на юге Приморья и оставил край без железной дороги

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила, что более 400 пострадавших от паводка размещены в пунктах временного размещения (ПВР). "В настоящее время в 10 ПВР находятся более 430 человек, из которых 93 ребенка. В готовности к развертыванию находятся еще 2 ПВР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах организовано питание, имеются предметы первой необходимости. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Как уточнили ТАСС в прокуратуре Приморского края, во вторник представители ведомства проверят качество организации работы ПВР.

По данным МЧС на утро 8 августа, в 34 населенных пунктах на юге Приморья произошло подтопление 2037 жилых домов, 2014 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов. Повреждены 12 участков автомобильных дорог, затруднено движение в 8 населенных пунктах.

"За ночь удалось восстановить электроснабжение в 7 из 13 отключенных сел, восстановлено железнодорожное сообщение, адресная помощь оказана 860 гражданам", - сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. На ликвидации последствий паводка задействованы 1573 человека и 234 единиц техники, 71 плавсредство, в том числе от МЧС России - 1047 человек и 121 единица техники, 59 плавсредств.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В крае введен режим чрезвычайной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне
2
Жители некоторых регионов России увидели лунное затмение
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет
5
"Алроса": шахтеры рудника "Мир" услышали сигнал тревоги до поступления воды в выработки
6
Строительство дороги на острове Ольхон на Байкале обойдется в 2 млрд рублей
7
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама