Виновного в крупном лесном пожаре жителя Забайкалья обязали выплатить 1,5 млн рублей

ЧИТА, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае взыскал около 1,5 млн рублей с местного жителя, ставшего виновником крупного лесного пожара, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минприроды.

"Установлено, что в мае 2016 года обвиняемый развел в лесу костер для просушки золотосодержащей породы. При сильном ветре от огня загорелась сухая трава, начался пожар. В результате огонь распространился почти на 13 тыс. га, погибли молодняки березы и лиственницы", - говорится в сообщении.

Компенсация ущерба, причиненного лесному фонду, должна быть выплачена в федеральный бюджет. Региональное Минприроды принимает меры по принудительному исполнению судебного решения.

В 2016 году ущерб от лесных пожаров в Забайкальском крае составил 31,3 млн рублей.