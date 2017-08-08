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Один из главарей наркокартеля "Синалоа" сдался властям США

Происшествия
8 августа, 7:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, августа. /ТАСС

В августе 2016 года американская прокуратура заочно предъявила Дамасо Лопесу Серрано обвинения в торговле наркотиками

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НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Главарь одной из ячеек наркокартеля "Синалоа" сдался американским властям в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте министерства юстиции США.

Как следует из документа, 29-летний Дамасо Лопес Серрано является самым влиятельным из когда-либо сдававшихся властям США главарей мексиканских картелей. В августе 2016 года американская прокуратура заочно предъявила ему и нескольким его сообщникам обвинения в торговле наркотиками.

В заявлении приводятся слова министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Он указал, что в настоящее время "большее, чем когда-либо число американцев погибает от передозировки наркотиками". В связи с этим, по словам Сешнса, для американского минюста является приоритетом борьба против мексиканских картелей. "Мы продолжим искать главарей картелей, чтобы полностью уничтожить эти организации", - подчеркнул министр.

В феврале этого года мексиканские власти заявили, что арест главаря картеля "Синалоа" Хоакина Гусмана повлек за собой раскол в рядах этого преступного сообщества. Гусман по прозвищу Коротышка в январе текущего года был выдан американской юстиции. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. В настоящее время наркобарона содержат в специальном блоке одной из тюрем Нью-Йорка.

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