СМИ: из-за ливней и схода селей в Китае погибли семь человек

ТАСС/Reuters

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Сход селей произошел в нескольких районах уезда Вэньсянь (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) в результате обрушившихся на этот регион сильных ливней.

Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", по меньшей мере семь человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

Ливни обрушились на поселки Тяньчжэнь, Липинчжэнь и Шэшусян вечером в воскресенье. В населенных пунктах нарушена связь и электроснабжение, размыты автодороги, несколько домов повреждены.

Местные власти приступили к ликвидации последствий удара стихии и эвакуировали часть местных жителей в безопасные районы. Размер экономического ущерба устанавливается.