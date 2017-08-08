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СМИ: из-за ливней и схода селей в Китае погибли семь человек

Происшествия
8 августа, 12:12 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 8, августа. /ТАСС

Еще двое числятся пропавшими без вести

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Reuters

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Сход селей произошел в нескольких районах уезда Вэньсянь (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) в результате обрушившихся на этот регион сильных ливней.

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Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", по меньшей мере семь человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

Ливни обрушились на поселки Тяньчжэнь, Липинчжэнь и Шэшусян вечером в воскресенье. В населенных пунктах нарушена связь и электроснабжение, размыты автодороги, несколько домов повреждены.

Местные власти приступили к ликвидации последствий удара стихии и эвакуировали часть местных жителей в безопасные районы. Размер экономического ущерба устанавливается.

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