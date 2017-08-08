Спасатели обследовали 3 км выработок на руднике "Мир" в Якутии

ЯКУТСК, 8 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Горноспасатели обследовали три горизонта общей протяженностью около 3 тыс. метров на руднике "Мир" в Якутии, где 4 августа произошла технологическая авария и под завалами находятся еще восемь человек, однако результатов пока нет. Об этом в Мирном сообщил во вторник журналистам командир отряда быстрого реагирования горноспасательного отряда МЧС Николай Мисняков.

"При обследовании выработок на каждом сопряжении спасатели подавали громкие звуковые сигналы, чтобы получить ответный сигнал. Нами были обследованы полностью все выработки, порядка 3 км, где могли находиться люди, но пострадавшие не обнаружены", - сказал он.

До предполагаемого местонахождения горняков спасателям необходимо разобрать еще более 750 метров завалов. Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно, в каждой смене по 6-8 часов работают одновременно 60-80 спасателей. Однако работы затруднены тем, что профиль выработок изменен из-за воды.

Ранее ТАСС сообщал, что по данным спасателей, люди могут находиться на горизонтах 210, 295 и 327. Это было установлено по индивидуальным меткам горняков по Системе определения местоположения (СУБР).

Одновременно с разборкой завалов на руднике устанавливаются насосы для своевременного откачивания воды, ведется постоянный мониторинг воздуха, восстанавливаются коммуникации.

Всего на руднике, по данным МЧС, в поисково-спасательных работах задействовано более 330 человек и свыше 30 единиц техники.