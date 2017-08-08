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Спасатели обследовали 3 км выработок на руднике "Мир" в Якутии

Происшествия
8 августа, 8:02 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

До предполагаемого местонахождения горняков сотрудникам МЧС необходимо разобрать еще более 750 метров завалов

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ЯКУТСК, 8 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Горноспасатели обследовали три горизонта общей протяженностью около 3 тыс. метров на руднике "Мир" в Якутии, где 4 августа произошла технологическая авария и под завалами находятся еще восемь человек, однако результатов пока нет. Об этом в Мирном сообщил во вторник журналистам командир отряда быстрого реагирования горноспасательного отряда МЧС Николай Мисняков.

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© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

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"При обследовании выработок на каждом сопряжении спасатели подавали громкие звуковые сигналы, чтобы получить ответный сигнал. Нами были обследованы полностью все выработки, порядка 3 км, где могли находиться люди, но пострадавшие не обнаружены", - сказал он.

До предполагаемого местонахождения горняков спасателям необходимо разобрать еще более 750 метров завалов. Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно, в каждой смене по 6-8 часов работают одновременно 60-80 спасателей. Однако работы затруднены тем, что профиль выработок изменен из-за воды.

Ранее ТАСС сообщал, что по данным спасателей, люди могут находиться на горизонтах 210, 295 и 327. Это было установлено по индивидуальным меткам горняков по Системе определения местоположения (СУБР).

Одновременно с разборкой завалов на руднике устанавливаются насосы для своевременного откачивания воды, ведется постоянный мониторинг воздуха, восстанавливаются коммуникации.

Всего на руднике, по данным МЧС, в поисково-спасательных работах задействовано более 330 человек и свыше 30 единиц техники.

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