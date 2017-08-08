СМИ: во Франции восемь подростков пострадали от удара молнии

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ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Восемь подростков пострадали в понедельник вечером в результате удара молнии. Как сообщил телеканал BFMTV, инцидент произошел около 19:00 по местному времени (20:00 мск) в одном из палаточных лагерей в коммуне Вьен на юго-востоке Франции.
По предварительным данным местных властей, молния ударила в электрический щит с розетками, установленный в кемпинге. В результате удара стихии семь человек получили легкие ранения, еще у одного 15-летнего подростка произошла остановка сердца. Он был в срочном порядке доставлен в больницу. В настоящий момент медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
По информации местной префектуры, группа из шестнадцати школьников в возрасте от 13 до 16 лет, прибыла в коммуну Вьен из города Декарт (департамент Эндр и Луара) в понедельник утром. Планировалось, что подростки проведут в палаточном лагере неделю. Их родители уже проинформированы об этом инциденте, они должны прибыть на место в ближайшее время.
Минувшей ночью национальная метеослужба Meteo-France из-за дождей и грозы объявила оранжевый уровень опасности в тринадцати французских департаментах.