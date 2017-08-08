Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов освободился из колонии в Тамбове в связи с завершением срока наказания. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виолетта Волкова.
"В настоящее время Удальцов освобожден. Он уже с семьей", - сказала она. Адвокат уточнила, что встречали оппозиционера только члены семьи.
В июле 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и Леонида Развозжаева, помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева, виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории страны. Подсудимые были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима каждый. В марте прошлого года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.