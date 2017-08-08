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Мособлсуд возобновит слушания по делу банды GTA без усиленных мер безопасности

Происшествия
8 августа, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

На предстоящем заседании ожидается решение суда относительно дальнейшего хода рассмотрения дела в связи с гибелью троих из девяти подсудимых

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Усиленных мер безопасности у здания Мособлсуда, где во вторник продолжатся слушания по делу банды GTA, не предпринято, проход посетителей в здание суда осуществляется в штатном режиме, передает корреспондент ТАСС.

В фойе суда собралось несколько десятков журналистов, их досматривают трое судебных приставов и сопровождают к залу суда. На предстоящем заседании ожидается решение суда относительно дальнейшего хода рассмотрения дела в связи с гибелью троих из девяти подсудимых и ранением еще двоих при их попытке бегства на прошлой неделе.

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1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.

В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, еще двое - Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов - ранены. Холик Субханов был родным братом убитого в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

Участники банды обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Они обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.

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Дело банды GTA Нападение банды GTA в Мособлсуде
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