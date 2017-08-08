Несовершеннолетний ребенок погиб, попав под электричку в Московской области

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после гибели девочки, попавшей под электричку в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"На перегоне между станциями Воскресенск и Виноградово Казанского направления смертельное травмирование получила четырнадцатилетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время причины происшествия устанавливаются, полицейские проводят проверку.
Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, инцидент произошел около 18 часов 7 августа. "Москвичка вместе с двумя подругами перебегала железнодорожные пути по пешеходному настилу в районе платформы Трофимово Рязанского направления перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Адлер - Москва. В этот момент на соседнем пути стоял электропоезд, который ограничивал подросткам видимость при переходе, из-за чего они не сразу заметили двигающийся по соседнему пути пассажирский поезд", - сообщили в ММСУТ.
Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, наезда на одну из девочек не удалось избежать, от полученных травм она скончалась на месте происшествия, добавили в ведомстве.