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Несовершеннолетний ребенок погиб, попав под электричку в Московской области

Происшествия
8 августа, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Инцидент произошел на перегоне между станциями Воскресенск и Виноградово Казанского направления

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после гибели девочки, попавшей под электричку в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На перегоне между станциями Воскресенск и Виноградово Казанского направления смертельное травмирование получила четырнадцатилетняя девочка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время причины происшествия устанавливаются, полицейские проводят проверку.

Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, инцидент произошел около 18 часов 7 августа. "Москвичка вместе с двумя подругами перебегала железнодорожные пути по пешеходному настилу в районе платформы Трофимово Рязанского направления перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Адлер - Москва. В этот момент на соседнем пути стоял электропоезд, который ограничивал подросткам видимость при переходе, из-за чего они не сразу заметили двигающийся по соседнему пути пассажирский поезд", - сообщили в ММСУТ.

Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, наезда на одну из девочек не удалось избежать, от полученных травм она скончалась на месте происшествия, добавили в ведомстве.

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