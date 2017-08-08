Управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler's Coffee Михиенко арестован в Москве

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler's Coffee Евгений Михиенко арестован Никулинским районным судом города Москвы до 13 сентября 2017 года по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Михиенко заключен под стражу до 13 сентября 2017 года", - отметил представитель суда, уточнив, что бизнесмен арестован по делу о покушении на мошенничество.

Ранее, в апреле 2017 года, в новосибирском офисе управляющей кофейнями компании "Трэвэлерс кофе", а также в квартире Михиенко прошли обыски по делу о мошенничестве. Как объясняла адвокат управляющего Ирина Конюхова, дело связано с борьбой за использование товарного знака, которую ведут бывшие и нынешние акционеры компании.

Одну из крупнейших российских сетей кофеен Traveler's Coffee основал в Новосибирске почти 19 лет назад американский бизнесмен Кристофер Тара-Браун. Позднее совладельцем компании стал Анвар Пириев. В 2007 году основатели продали часть бизнеса группе инвесторов из США, которые создали компанию Traveler’s Coffee International Ltd. Позднее, в 2015 году, партнеры разошлись во взглядах на бизнес, инвесторы отстранили от управления Тара-Брауна, а Пириев основал компанию "Трэвэлерс кофе Москва".

С этого момента сеть фактически оказалась поделена на две части - одни кофейни работают под управлением Traveler’s Coffee International Ltd., представителем которой является "Трэвэлерс кофе" Евгения Михиенко, другие управляются Пириевым. Стороны ведут спор за товарный знак сети. В 2016 году Роспатент передал права на него компании Пириева, иностранные инвесторы оспорили это решение в суде, тяжбы ведутся до сих пор.

По данным, опубликованным на официальном сайте сети, под брендом Traveler's Coffee работают порядка 100 кофеен в России, Казахстане, Украине и Азербайджане.