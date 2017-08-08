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Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери

Происшествия
8 августа, 11:03 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 8, августа. /ТАСС

В региональном МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет

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Речной вокзал в Твери

Речной вокзал в Твери

© Игорь Зотин/ТАСС

ТВЕРЬ, 8 августа. /ТАСС/. Часть здания речного вокзала, которое является памятником архитектуры регионального значения, обрушилось в Твери. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

"Сегодня ночью произошло обрушение ротонды здания речного вокзала на площади 400 кв. м", - сказал Белоцерковский.

YouTube/Sokolov Tonight

Он добавил, что здание находится в собственности Тверской области. "Сейчас по поручению губернатора Игоря Рудени создана комиссия, которая определит возможность восстановления здания", - уточнил Белоцерковский

В свою очередь заместитель начальника Главного управления МЧС по Тверской области Дмитрий Корнеев отметил, что пострадавших в результате обрушения нет. "В момент обрушения строение было обесточено, возгорания не произошло. Здание будет обнесено забором, на месте продолжат дежурство спасатели", - сказал представитель МЧС.

Начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области Михаил Смирнов уточнил, что для восстановления памятника потребуется не менее 500 млн рублей. "Уже пытались найти инвестора для восстановления здания, однако в связи со сложностями его использования, ведь его нельзя перестраивать, инвестор не нашелся - это нерентабельно для бизнеса", - сказал Смирнов.

Здание речного вокзала было построено в Твери в 1938 году на месте впадения реки Тверцы в Волгу. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. После распада СССР и закрытия большинства внутренних водных маршрутов здание перестало использоваться по назначению.

В начале 2011 года в здании пытались создать галерею современного искусства, которую возглавил коллекционер Марат Гельман, однако в конце этого же года она была закрыта.

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