ABC: вандалы отпилили головы у трех динозавров в австралийском музее

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ТАСС, 8 августа. Неизвестные, проникшие ночью в Национальный музей динозавров в столице Австралии Канберре, отпилили головы у трех моделей доисторических ящеров. Об этом сообщил во вторник австралийский телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в ночь на 6 августа, однако власти сообщили о нем только сейчас. Модели динозавров велоцирапторов, сделанные из стеклопластика, были выставлены под открытым небом, за пределами здания музея. Злоумышленники действовали при помощи пилы-ножовки или шлифовальной машины ("болгарки"). Они забрали с собой отсеченные головы моделей и увезли их в фургоне (это видно на записях камер наружного наблюдения).
Сотрудники музея считают, что фигуры можно восстановить, если обнаружить похищенные части. Полиция обратилась к общественности с запросом информации о пропавших головах динозавров, которые, вероятно, оказались в чьей-то коллекции. "Мы предполагаем, что те, кто это сделал, расскажут об этом кому-нибудь, потому что они явно не очень умные люди", - приводит телеканал слова сотрудника полиции Рода Андерсона.
Это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают кражи из Национального музея динозавров в Канберре. В 2013 году из его него была похищена модель динозавра ютараптора.