СМИ: землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник в провинции Мугла на западе Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в районе деревни Пынарлыбелен в 1,6 км от поверхности земли.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.