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СМИ: землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции

Происшествия
8 августа, 11:23 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 8, августа. /ТАСС

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется

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АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник в провинции Мугла на западе Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в районе деревни Пынарлыбелен в 1,6 км от поверхности земли.

Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

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