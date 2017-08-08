Экс-замглавы Росморречфлота осужден на семь лет за мошенничество на Сахалине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Суд города Корсаков Сахалинской области признал бывшего заместителя руководителя Росморречфлота Сергея Горелика виновным в хищении бюджетных средств и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры области.
"Судом установлено, что Горелик с предпринимателем Валерием Седовым в 2010 году похитили 59 млн рублей Федерального государственного учреждения "Администрация морских портов Сахалина". Для этого были заключены фиктивные договоры, составлены счета-фактуры, акты приемки выполненных работ о подъеме ряда морских судов, затопленных в акваториях портов и около берегов Сахалина", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Горелик осужден по статье 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество <...> в особо крупном размере").
Помимо лишения свободы сроком на семь лет, суд приговорил Горелика к штрафу в размере 800 тыс. рублей и лишению права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Горелик взят под стражу в зале суда.
Седову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, сроком на три года и возложением определенных обязанностей, со штрафом в размере 200 тыс. рублей.