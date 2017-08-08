Ленинградский областной суд перенес на месяц отбор присяжных по делу об убийстве ректора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Ленинградский областной суд отложил на месяц, до 7 сентября, отбор присяжных для нового рассмотрения уголовного дела о заказном убийстве в 2012 году ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова, передает корреспондент ТАСС из суда. Отбор присяжных не смогли начать, поскольку в суд пришли только три кандидата. Заседание проходило в закрытом режиме.

Дело о заказном убийстве было отправлено на новое рассмотрение после того, как Верховный суд отменил оправдательный приговор, вынесенный в ноябре 2016 года экс-проректору вуза Василию Соловьеву, которого следствие считало заказчиком преступления. До этого коллегия присяжных признала Соловьева невиновным.

При этом Соловьев не признает вину, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Витебский. "Позиция моего доверителя не изменилась, он не признает себя виновным. Почему он должен это делать, если он этого не совершал? Я не вижу в деле никаких доказательств его вины", - сказал Витебский.

Уголовное дело в отношении Соловьева было передано в суд в июле 2016 года. По версии СК, причиной заказного убийства стал финансовый конфликт. Ректор университета подал ряд исков о взыскании ущерба в отношении подконтрольных Соловьеву компаний, через которые происходила оплата обучения на коммерческом отделении вуза.

Расследование убийства ректора

Викторов был убит вечером 5 сентября 2012 года. В 61-летнего ректора стреляли, когда он с супругой выходил из служебной машины у своего дома во Всеволожске. Глава вуза скончался на месте, его жена была ранена. Трех подозреваемых полицейские и сотрудники ФСБ задержали 1 октября 2012 года.

Ранее суды Ленинградской области признали виновными исполнителя убийства Андрея Елисеева и его пособника Вячеслава Макарова. Оба они пошли на сделку с правосудием, суд назначил наказание Елисееву в виде 12 лет лишения свободы, Макарову - девять лет.

В июне 2015 году Ленинградский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима Виталия Ковалева, которого обвиняли в организации убийства Викторова. До этого коллегия присяжных признала Ковалева виновным по всем пунктам обвинения. Дело рассматривалось присяжными дважды, в мае 2014 года коллегия оправдала Ковалева, но в ноябре того же года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Викторов стал ректором Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики в 2008 году. До этого с 2001 года он возглавлял комитет по науке и высшей школе правительства Петербурга.