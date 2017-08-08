Спасатели не нашли горняков на доступных отметках рудника "Мир"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Спасатели не обнаружили горняков на доступных участках рудника "Мир", где 4 августа произошла авария, и продолжают поиск. Об этом ТАСС сообщили в "Алросе" со ссылкой на генерального директора военизированной горноспасательной части (ФГУП "ВГСЧ") Радика Файзуханова.

"Везде, где был физический доступ и куда мы смогли проникнуть через завалы под водой - на 368, 340, 327, 310 отметках, шахтеры не обнаружены", - сказал Файзуханов.

На горизонте 210 выполняется монтаж трех дополнительных насосов на клетьевом и скиповом стволах для перекачки воды в камеры главного водоотлива рудника. Производительность каждого насоса 1250 кубометров воды в час. Два из них будут смонтированы и готовы к работе во вторник, сообщила компания.

Дополнительные насосы монтируются для минимизации риска обводнения поисковых площадок. Согласно показаниям приборов, все вентиляционные установки работают в шахте в нормальном режиме, напомнили в "Алросе".

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. В настоящее время идет поиск восьми горняков.