В России в 2017 году совершено 12 тыс. преступлений в отношении полицейских

ТАСС, 8 августа. МВД России в этом году зафиксировало около 12 тыс. преступлений, которые были совершены в отношении полицейских. Как сообщил на пресс-конференции во вторник начальник информационно-аналитического управления ГУСБ МВД России Андрей Московкин, 13 полицейских погибли.

"К сожалению, цифры указывают, что ситуация совсем не проста. С начала года зафиксировано около 12 тыс. преступлений, совершенных в отношении сотрудников органов внутренних дел. Более того, порядка 10 тыс. посягательств совершены в момент нахождения сотрудников на службе. Конечно, как подразделение службы собственной безопасности мы обеспокоены подобным развитием событий", - сказал он, добавив, что в 13 случаях посягательства повлекли смерть, в 32 случаях - причинение тяжкого вреда здоровью.

В частности, на прошлой неделе произошло ЧП в здании Мособлсуда, когда пятеро подсудимых по делу банды GTA предприняли попытку бегства. Один из подсудимых напал на конвоира, подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж здания суда, где произошла перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, пострадали еще двое конвоиров.

Угрозы в адрес правоохранителей

Около 1 тыс. сотрудников полиции с начала года попросили государственную защиту из-за угроз, поступающих в их адрес, сообщил Московкин.

"В подразделения собственной безопасности поступают обращения от сотрудников и их родственников. Так, с начала года поступило около тысячи обращений, в которых содержались ходатайства о применении мер государственной защиты", - сказал он.

По словам представителя МВД, в 136 случаях установлены источники угрозы. "Специалистами собственной безопасности применено примерно 4 тыс. мер безопасности - порядка 20 мер ежедневно, включая выходные и праздничные дни", - подчеркнул Московкин.

Неправомерные действия полицейских

По словам представителя ведомства, более 160 тыс. звонков от россиян в 2017 году поступило на горячую линию МВД из-за неправомерных действий сотрудников полиции.

"В первом полугодии на телефоны доверия поступило свыше 160 тыс. сообщений. Лишь четвертая часть этих сигналов содержала сведения, которые могли быть подвергнуты проверке для установления признаков преступлений со стороны сотрудников", - сказал он.

Представитель МВД отметил, что за полгода ведомством зафиксировано более тысячи обращений на горячую линию, в которых звонящие умышленно сообщали недостоверные сведения, а также порочили деловую репутацию сотрудников полиции. "Число таких сообщений год от года растет, в этом году рост составил на 8%", - подчеркнул Московкин.