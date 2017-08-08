Полиция Москвы разыскивает незаконно вырубивших деревья в парке "Крылатские холмы"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки леса в парке "Крылатские холмы", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В отдел МВД России по району Крылатское поступили заявления от граждан по факту порчи деревьев в парке "Крылатские холмы". По фактам, указанным в заявлениях, была проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что в настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых.