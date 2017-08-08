Экс-министр Улюкаев останется под домашним арестом до 27 января 2018 года

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, останется под домашним арестом до 27 января 2018 года.
Также стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отказался прекратить уголовное дело в отношении экс-чиновника. Об этом ТАСС сообщил прокурор по делу.
Адвокаты Улюкаева ранее просили прекратить уголовное дело в связи с недоказанностью вины их подзащитного. Результаты предварительного слушания защита комментировать не стала.
Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль информировала, что 16 августа суд приступит в открытом режиме к рассмотрению дела по существу. Такое решение приняла судья Лариса Семенова.
"Первое заседание по существу назначено на 09:30 мск 16 августа", - сказала журналистам пресс-секретарь.
Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). Свою вину экс-министр не признает.
Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает Следственный комитет РФ, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".
15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Бывший министр находится под домашним арестом.