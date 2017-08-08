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СК возбудил дело о принуждении родителей к покупке мебели для школ в Калмыкии

Происшествия
8 августа, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Алексеем Орловым подчеркнул недопустимость требований к родителям школьников приобретать мебель для школ

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о принудительном сборе денег с родителей на закупку мебели для школ в Калмыкии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По факту принудительного сбора денежных средств с родителей учащихся школ на покупку предметов мебели для нужд учебного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ в связи со злоупотреблением своими полномочиями должностными лицами средней общеобразовательной школы № 12, управления образования администрации города Элисты и Министерства образования и науки Республики Калмыкия", - сообщили в ведомстве.

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Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы города Элисты к президенту России по время подготовки "Прямой линии".

Президент РФ Владимир Путин 31 июля на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым обратил внимание на недопустимость требований к родителям школьников приобретать учебники или мебель для школ.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Калмыкии проводит проверку по жалобе местной жительницы.

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