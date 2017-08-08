Источник: Сечин заявлен свидетелем в суде по делу Улюкаева

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен свидетелем в суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.
Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Сечин заявлен свидетелем в суде по делу. Думаю, что вопросы ему будет интересно задать обеим сторонам процесса", - сказал собеседник агентства.
Представитель "Роснефти" отказался от комментариев.
Улюкаеву предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим госдолжность. Свою вину бывший министр экономического развития не признает.
Экс-главу МЭР задержали 14 ноября 2016 года. Это было первое в истории современной России задержание федерального министра. По данным Следственного комитета, Улюкаева задержали при получении взятки в размере $2 млн за то, что Минэкономразвития дало положительную оценку сделке по приобретению "Роснефтью" у государства 50,08% акций "Башнефти". Кроме того, согласно данным следствия, экс-министр вымогал взятку, угрожая представителям "Роснефти".
15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом.