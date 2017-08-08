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Источник: Сечин заявлен свидетелем в суде по делу Улюкаева

Происшествия
8 августа, 13:37 дата обновления: 8 августа, 14:45 UTC+3

По словам источника, обеим сторонам процесса будет интересно задать вопросы главе "Роснефти"

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Игорь Сечин

Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен свидетелем в суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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"Сечин заявлен свидетелем в суде по делу. Думаю, что вопросы ему будет интересно задать обеим сторонам процесса", - сказал собеседник агентства.

Представитель "Роснефти" отказался от комментариев.

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим госдолжность. Свою вину бывший министр экономического развития не признает.

Экс-главу МЭР задержали 14 ноября 2016 года. Это было первое в истории современной России задержание федерального министра. По данным Следственного комитета, Улюкаева задержали при получении взятки в размере $2 млн за то, что Минэкономразвития дало положительную оценку сделке по приобретению "Роснефтью" у государства 50,08% акций "Башнефти". Кроме того, согласно данным следствия, экс-министр вымогал взятку, угрожая представителям "Роснефти".

15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом.

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Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение

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