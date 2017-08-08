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Вандалы оторвали шляпу у скульптуры Кисы Воробьянинова в Пятигорске

Происшествия
8 августа, 13:57 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 8, августа /ТАСС

По факту повреждения композиции возбуждено уголовное дело

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ПЯТИГОРСК, 8 августа /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту повреждения скульптуры Кисы Воробьянинова в парке Цветник в Пятигорске, у которого неизвестные вандалы оторвали шляпу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД края.

По данным регионального главка МВД, дело возбуждено по ч.1. ст.214 УК РФ ("вандализм"), которая предусматривает до года исправительных работ либо три месяца ареста.

"Неизвестные оторвали бронзовую шляпу от скульптурной композиции, ОМВД Пятигорска возбуждено дело, ведутся поиски злоумышленников", - сообщили в пресс-службе.

Главный архитектор города Пятигорска Никита Шолтышев рассказал, что этот элемент памятника весом почти полсотни килограммов крепился на анкерных болтах, а в двух местах был еще и приварен к не менее массивному бронзовому чемодану. "Повредить композицию невозможно было без серьезных усилий, что указывает на преднамеренные действия злоумышленников", - считают специалисты.

Скульптуру восстановят

Как сообщили в администрации, город, в свою очередь, приложит все усилия для того, чтобы вернуть скульптуре первоначальный вид. По словам Никиты Шолтышева, достигнута договоренность о восстановлении композиции со скульптором Равилем Юсуповым - автором этого и других пятигорских памятников. Он пообещал изготовить новую шляпу на безвозмездной основе.

"В сентябре этот элемент композиции будет готов, его установят на прежнее место и позаботятся о максимально прочной фиксации", - сообщили в пресс-службе городской администрации. Администрация города просит граждан не оставаться равнодушными к подобным действиям, сообщить любую информацию о вандалах.

Бронзовые скульптуры персонажей произведения Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" вошли в число достопримечательностей Пятигорска. Скульптура Кисы Воробьянинова была установлена в Цветнике, Остапа Бендера - на Провале.

Вандалы не впервые повреждают бронзового Кису Воробьянинова. В 2008 году скульптуру "предводителя дворянства" свалили, после чего городские службы установили ее на прежнее место, укрепили, а внутреннюю полость залили бетоном.

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