AP: В Испании задержан писатель, подозреваемый в Турции в причастности к терроризму

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МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Испанская полиция задержала в Барселоне писателя и репортера Хамзу Ялчина по запросу властей Турции. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press.
По его информации, в республике мужчину подозревают в причастности к терроризму. Он был задержан 3 августа в аэропорту каталонской столицы. Теперь он ожидает слушаний по вопросу об экстрадиции.
Писатель живет в Швеции с 1984 года. По данным агентства EFE, мужчина является уроженцем Турции и подданным Швеции.