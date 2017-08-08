AP: В Испании задержан писатель, подозреваемый в Турции в причастности к терроризму

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Испанская полиция задержала в Барселоне писателя и репортера Хамзу Ялчина по запросу властей Турции. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press.

По его информации, в республике мужчину подозревают в причастности к терроризму. Он был задержан 3 августа в аэропорту каталонской столицы. Теперь он ожидает слушаний по вопросу об экстрадиции.

Писатель живет в Швеции с 1984 года. По данным агентства EFE, мужчина является уроженцем Турции и подданным Швеции.