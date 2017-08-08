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AP: В Испании задержан писатель, подозреваемый в Турции в причастности к терроризму

Происшествия
8 августа, 14:27 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 8, августа. /ТАСС

В настоящее время мужчина ждет слушаний по вопросу его выдачи турецким властям

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МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Испанская полиция задержала в Барселоне писателя и репортера Хамзу Ялчина по запросу властей Турции. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press.

По его информации, в республике мужчину подозревают в причастности к терроризму. Он был задержан 3 августа в аэропорту каталонской столицы. Теперь он ожидает слушаний по вопросу об экстрадиции.

Писатель живет в Швеции с 1984 года. По данным агентства EFE, мужчина является уроженцем Турции и подданным Швеции.

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