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Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде

Происшествия
8 августа, 14:43 дата обновления: 8 августа, 14:50 UTC+3

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, они уволены со службы в органах за допущенные нарушения

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Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Командир отдельной роты охраны и конвоирования и замкомандира взвода ГУ МВД по Московской области уволены по результатам служебной проверки после ЧП в Мособлсуде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За допущенные нарушения уволены со службы в органах внутренних дел командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, а также заместитель командира взвода указанного подразделения", - сказала она. 

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