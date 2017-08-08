Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде

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Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 8 августа, 14:43
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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Командир отдельной роты охраны и конвоирования и замкомандира взвода ГУ МВД по Московской области уволены по результатам служебной проверки после ЧП в Мособлсуде. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"За допущенные нарушения уволены со службы в органах внутренних дел командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, а также заместитель командира взвода указанного подразделения", - сказала она.