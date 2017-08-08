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Мособлсуд перенес на 22 августа слушания по делу банды GTA

Происшествия
8 августа, 15:00 дата обновления: 8 августа, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Судья Наталья Валикова подчеркнула, что слушания будут продолжены в любом случае

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мособлсуд отложил на 22 августа слушания по делу банды GTA, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Судья Наталья Валикова подчеркнула, что слушания будут продолжены "в любом случае". "Я довожу до сведения подсудимых, чтобы они готовились давать показания, слушания будут продолжены в августе и сентябре в любом случае", - заявила судья.

Судебное заседание началось со значительным опозданием, фигуранты дела были доставлены в суд усиленным конвоем сотрудников полиции и спецназа Росгвардии.

Судья изложила участникам процесса официально известную ей информацию. "В суд сегодня не доставлены пятеро подсудимых. У суда есть сведения от Следственного комитета, что двое обвиняемых находятся в госпитале с огнестрельными ранениями, трое погибли 1 августа от огнестрельных ранений, но у суда нет свидетельств о смерти и суду неизвестны сроки выздоровления находящихся в госпитале. В этих условиях я принимаю решение о переносе заседания на 22 августа" - сказала она.

ЧП на прошлом заседании

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1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.

В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, еще двое - Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов - ранены. Холик Субханов был родным братом убитого в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

Участники банды обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Они обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.

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