Мособлсуд перенес на 22 августа слушания по делу банды GTA

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мособлсуд отложил на 22 августа слушания по делу банды GTA, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья Наталья Валикова подчеркнула, что слушания будут продолжены "в любом случае". "Я довожу до сведения подсудимых, чтобы они готовились давать показания, слушания будут продолжены в августе и сентябре в любом случае", - заявила судья.

Судебное заседание началось со значительным опозданием, фигуранты дела были доставлены в суд усиленным конвоем сотрудников полиции и спецназа Росгвардии.

Судья изложила участникам процесса официально известную ей информацию. "В суд сегодня не доставлены пятеро подсудимых. У суда есть сведения от Следственного комитета, что двое обвиняемых находятся в госпитале с огнестрельными ранениями, трое погибли 1 августа от огнестрельных ранений, но у суда нет свидетельств о смерти и суду неизвестны сроки выздоровления находящихся в госпитале. В этих условиях я принимаю решение о переносе заседания на 22 августа" - сказала она.

ЧП на прошлом заседании

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.

В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, еще двое - Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов - ранены. Холик Субханов был родным братом убитого в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

Участники банды обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Они обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.