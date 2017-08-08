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Арест бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна продлен до 8 ноября

Происшествия
8 августа, 15:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, августа. /ТАСС

Экс-чиновника обвиняют в хищении более 50 млн рублей при строительстве "Зенит-Арены"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга во вторник продлил до 8 ноября срок ареста бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве футбольного стадиона "Санкт-Петербург", а также получении взятки от одного из подрядчиков.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна сроком до 8 ноября", - сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Петербурга. Заседание, на котором рассматривалось ходатайство СК о продлении срока ареста, прошло в закрытом режиме.

Дело Оганесяна

Экс-чиновника задержали 16 ноября 2016 года в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). При расследовании дела был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для "Зенит-Арены".

В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя комитета строительства Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В марте 2017 года СК официально подтвердил, что Григорию Попову предъявлены обвинения по тому же делу о хищениях при строительстве стадиона "Зенит-Арена", до этого ведомство не упоминало его среди фигурантов дела. Обвинение Попову, которого следствие считает одним из организаторов, было предъявлено еще осенью 2016 года, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В мае СК возбудил в отношении экс-чиновника новое уголовное дело по статье 291 УК РФ "Получение взятки". По делу также проходит гендиректор компании-подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург" "СтройЭлектроМонтаж-5" (СЭМ-5) Василий Сливкин. По версии следствия, Оганесян получил взятку в 20 млн рублей за заключение с компанией договора подряда, когда он был вице-губернатором Санкт-Петербурга и курировал выполнение контрактов на работы по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

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