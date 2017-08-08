Суд в Москве оштрафовал Митрохина на 15 тыс. рублей за нарушение порядка пикетирования

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей лидеру московского отделения "Яблока" Сергею Митрохину, задержанному в конце июня полицией за пикет у здания Совета Федерации против принятия законопроекта о реновации. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Тверской суд признал Митрохина виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения массового мероприятия") и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказала она.

Как сообщила пресс-секретарь, районный суд 19 июля рассмотрел в отношении Митрохина еще одно административное дело по аналогичной статье и назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей.