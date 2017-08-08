СМИ: пилот и пассажир упавшего в Боденское озеро самолета погибли

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Оба человека, находившихся на борту небольшого самолета, который упал в Боденское озеро, погибли.

Об этом сообщило во вторник издание Spiegel со ссылкой на местную полицию.

В районе падения спасатели обнаружили тела двух людей - пилота и пассажира.

Легкий самолет, летевший из Цюриха в Гамбург, потерпел крушение во вторник около полудня по местному времени (13:00 мск) неподалеку от населенного пункта Констанц (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

По данным СМИ, очевидцы сообщили о странных маневрах самолета непосредственно перед катастрофой.