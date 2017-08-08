СМИ: пилот и пассажир упавшего в Боденское озеро самолета погибли

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БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Оба человека, находившихся на борту небольшого самолета, который упал в Боденское озеро, погибли.
Об этом сообщило во вторник издание Spiegel со ссылкой на местную полицию.
В районе падения спасатели обнаружили тела двух людей - пилота и пассажира.
Легкий самолет, летевший из Цюриха в Гамбург, потерпел крушение во вторник около полудня по местному времени (13:00 мск) неподалеку от населенного пункта Констанц (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
По данным СМИ, очевидцы сообщили о странных маневрах самолета непосредственно перед катастрофой.