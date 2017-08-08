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Суд в Татарстане приговорил к трем годам колонии врача, виновного в смерти двух пациентов

Происшествия
8 августа, 17:42 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 8, августа. /ТАСС

В обоих случаях врач не оказал своевременного оперативного вмешательства

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КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Агрызский районный суд Татарстана признал виновным 59-летнего хирурга центральной районной больницы Вячеслава Тубылова в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух пациентов. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщил ТАСС представитель потерпевшей стороны юрист Андрей Сучков.

"По обоим эпизодам признан виновным. Обвиняемого суд приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью три года и еще три года условно", - пояснил он.

По данным следствия, в ноябре 2016 года на протяжении пятнадцати дней хирург, зная о тяжелом состоянии пациента Александра Бондаря, не осматривал его, не назначал и не проводил лечение и ежедневные обходы. По словам представителя потерпевшей стороны, Тубылов не провел операцию пациенту, хотя на это имелись показания. В результате, по словам юриста, больной умер от язвенной болезни желудка, осложнившейся сильной потерей крови.

Кроме того, вечером 31 декабря 2016 года в Агрызскую центральную районную больницу доставили мужчину с колото-резаной раной, с повреждением внутренних органов и признаками геморрагического шока. Согласно материалам дела, дежуривший в тот день Тубылов мог оказать оперативную помощь пациенту, вместо этого, как сообщил Сучков, врач распорядился направить мужчину в больницу по месту медицинского обслуживания в село Малая Пурга в Удмуртии.

Операция позже провел другой хирург. Утром 1 января мужчина умер. Врач вину полностью признал.

По данным представителя потерпевшей стороны, Тубылов дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге и приговорили к трем годам лишения свободы условно. В 2016 году суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

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