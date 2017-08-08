СМИ: портативный аккумулятор загорелся на борту самолета Lufthansa

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БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Портативный аккумулятор загорелся на борту самолета германской авиакомпании Lufthansa, следовавшего по маршруту Франкфурт-на-Майне (Германия) - Хьюстон (США). Как сообщила во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в результате инцидента никто не пострадал.
Аккумулятор принадлежал одному из пассажиров. Зарядное устройство упало под сиденье и внезапно загорелось, отметило издание со ссылкой на представителя авиакомпании. Члены экипажа быстро потушили огонь, прежде чем пламя перекинулось на другие предметы.
Инцидент произошел еще 2 августа, но Lufthansa сообщила о нем только во вторник. Лайнер A380 приземлился в аэропорту Хьюстона согласно графику.