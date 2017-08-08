Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК: двое воспитанников интерната в Коми получили небольшие ожоги при уборке борщевика

Происшествия
8 августа, 18:41 UTC+3 МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Представитель СК РФ заявила, что в процессе обучения и в период действия летнего лагеря "воспитанники интерната привлекались к различного рода труду"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следствие установило, что двое воспитанников школы-интерната в Коми получили небольшие ожоги при уборке ядовитого растения борщевика. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Уже назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых установлено причинение легкого вреда здоровью двух воспитанников, принимавших участие в работах по уборке борщевика", - сообщила она.

Смотрите также

Кузнецова: детей из интерната в Коми привлекали к рубке борщевика с нарушением СанПиН

СК возбудил дело после получения ожогов детьми, которых заставили вырубать борщевик в Коми

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что воспитанникам Пажгинской школы-интерната в Республике Коми в рамках так называемого трудового десанта дали задание убирать ядовитое растение борщевик. "В ходе предварительного следствия установлено, что в процессе обучения в школе-интернате, а также в период действия летнего лагеря воспитанники действительно привлекались к различного рода труду", - добавила Петренко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным следствия, подростки получили ожоги при рубке борщевика, привлечение к уборке которого является нарушением требования СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали участки территории школы, на которых дети рубили борщевик и произвели выемку документов об организации работы летнего лагеря при школе. "В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, в том числе и по вопросам, касающимся иных нарушений, допускаемых в отношении воспитанников", - отметила представитель СК.

Ранее о том, что воспитанники интерната привлекались к рубке борщевика в нарушение санитарных норм и правил сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова по итогам инспекционной поездки ее аппарата в Коми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Трое детей пострадали в ДТП в Мытищах
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
5
СМИ: Неймар планирует подать жалобу на "Барселону" в ФИФА за невыплаченный бонус
6
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом году
7
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама