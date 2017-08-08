СК: двое воспитанников интерната в Коми получили небольшие ожоги при уборке борщевика

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следствие установило, что двое воспитанников школы-интерната в Коми получили небольшие ожоги при уборке ядовитого растения борщевика. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Уже назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых установлено причинение легкого вреда здоровью двух воспитанников, принимавших участие в работах по уборке борщевика", - сообщила она.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что воспитанникам Пажгинской школы-интерната в Республике Коми в рамках так называемого трудового десанта дали задание убирать ядовитое растение борщевик. "В ходе предварительного следствия установлено, что в процессе обучения в школе-интернате, а также в период действия летнего лагеря воспитанники действительно привлекались к различного рода труду", - добавила Петренко.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По данным следствия, подростки получили ожоги при рубке борщевика, привлечение к уборке которого является нарушением требования СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Следователи осмотрели место происшествия и зафиксировали участки территории школы, на которых дети рубили борщевик и произвели выемку документов об организации работы летнего лагеря при школе. "В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, в том числе и по вопросам, касающимся иных нарушений, допускаемых в отношении воспитанников", - отметила представитель СК.
Ранее о том, что воспитанники интерната привлекались к рубке борщевика в нарушение санитарных норм и правил сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова по итогам инспекционной поездки ее аппарата в Коми.