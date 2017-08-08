В Крыму график временных отключений электричества сохранится до конца недели

ТАСС, 8 августа. График временных отключений электроэнергии, введенный в Крыму из-за аномальной жары и связанных с ней нагрузок на систему, планируют применять до конца недели, сообщает во вторник Минэнерго РФ.

По прогнозам синоптиков, именно столько экстремально жаркая погода продержится в Крыму.

"Это [рост нагрузок] связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона, в связи с чем в период вечернего максимума энергопотребления отмечается дефицит электрической мощности", - говорится в сообщении.

Отключения электроэнергии будут проходить в часы максимальных нагрузок до стабилизации ситуации, отметили в ведомстве. "Графики разработаны "Крымэнерго" совместно с Министерством топлива и энергетики республики Крым, утверждены главой республики Сергеем Аксеновым и применяются в строгом соответствии с российским законодательством и правилами ограничения режима потребления электрической энергии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время в энергосистемах Республики Крым и Севастополя отмечаются экстремально высокие температуры. Потребление электрической мощности в регионе превысило исторический максимум нагрузок. Так, 7 августа он составил 1249 МВт (предыдущий максимум 24 июля 2012 года составлял 1179 МВт).

Часть дефицита мощности устраняется переводом потребителей на децентрализованное электроснабжение от резервных источников снабжения электрической энергией, суммарная мощность которых составляет 110 МВт (Республика Крым - 90 МВт, г. Севастополь - 20 МВт).

Новая генерация

Минэнерго РФ отмечает, что предприятия "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" переведены в режим повышенной готовности, круглосуточно работает штаб электросетевого комплекса, организовано усиленное дежурство бригад. В целях стабилизации ситуации до 1 сентября 2017 года в Крыму будет дополнительно введено 20 МВт генерирующей мощности, а до конца года еще около 60 МВт.

Также в четвертом квартале 2017 года планируется завершить первый этап реконструкции Сакской ТЭЦ с выдачей мощности в объеме 90 МВт (общая мощность Сакской ТЭЦ после реконструкции составит 120 МВт). Кроме того, в 1 квартале 2018 года на территории Крыма будет завершено строительство 1 очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС суммарной мощностью 470 МВт.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить необходимый уровень надежности, покрыть существующий дефицит мощности, а также создать резерв для перспективного развития региона.