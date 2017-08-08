СМИ: в Брюсселе полиция открыла огонь по автомобилю, в котором могла быть взрывчатка

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ТАСС, 8 августа. Брюссельская полиция применила оружие для остановки автомобиля в районе Моленбек.
Как сообщила во вторник бельгийская газета Laatste Nieuws, в машине могло находиться взрывное устройство.
Улица, где произошло задержание, перекрыта, а на место вызвана бригада саперов.
"Возможно, что там нет никакой взрывчатки, но мы решили перестраховаться", - пояснил представитель местной полиции Джоен Беркманс.