СМИ: в Брюсселе полиция открыла огонь по автомобилю, в котором могла быть взрывчатка

ТАСС, 8 августа. Брюссельская полиция применила оружие для остановки автомобиля в районе Моленбек.

Как сообщила во вторник бельгийская газета Laatste Nieuws, в машине могло находиться взрывное устройство.

Улица, где произошло задержание, перекрыта, а на место вызвана бригада саперов.

"Возможно, что там нет никакой взрывчатки, но мы решили перестраховаться", - пояснил представитель местной полиции Джоен Беркманс.