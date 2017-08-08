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СМИ: жертвами землетрясения в Китае стали пять туристов

Происшествия
8 августа, 19:51 дата обновления: 8 августа, 21:01 UTC+3 ТАСС

По предварительным данным, в результате происшествия моги погибнуть сотни человек

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© CNS/Chen Yunhua via REUTERS

ТАСС, 8 августа. По меньшей мере пять туристов погибли, еще 63 человека пострадали во вторник в результате землетрясения в Китае. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

Ранее сообщалось о четырех жертвах и более чем 30 пострадавших. Информация о гражданстве погибших не приводится.

Как в свою очередь сообщило AFP, правительство Китая выразило опасение, что в результате землетрясения погибли и пострадали около ста человек.

Жертвами инцидента могли стать несколько сотен человек, сообщает портал Sina.

Землетрясение и его последствия

По информации Китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник на территории провинции Сычуань (юго-запад Китая). Очаг залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуани).

Как отмечает CGTN, после первого подземного толчка было зафиксировано еще более 100 повторных. К месту происшествия направлены 610 пожарных и военных. Власти организовали эвакуацию местных жителей, сообщило агентство "Синьхуа".

По данным AFP, из-за подземных толчков оказались повреждены около 130 тыс. домов.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу, в котором располагается одноименный парк, привлекающий большое число туристов. Как отмечает "Синьхуа", во вторник его посетили более 38 тыс. человек.

Сейсмологи ожидают повторного мощного землетрясения

Специалисты Китайского сейсмологического центра ожидают в ближайшее время в Сычуани еще одно сильное землетрясение магнитудой около 6,0, сообщает Sina. "Наблюдаемые нами афтершоки довольно незначительны, их угасание протекает довольно необычно, поэтому существует вероятность еще одного мощного землетрясения", - пояснили журналистам в центре.

Местные сотовые операторы ввели на территории пострадавших районов режим бесплатной телефонии.

Как сообщили компетентные службы, подобные меры обусловлены критической ситуацией, сложившейся на территории провинции: по предварительным подсчетам под завалами в Сычуани могли оказаться порядка 100 туристов.

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