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Китай направил более 400 военнослужащих в зону землетрясения

Происшествия
8 августа, 22:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 8, августа. /ТАСС

Также к месту происшествия направлены 12 вертолетов

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ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая направила 440 солдат и офицеров в зону землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе страны. Как говорится в опубликованном во вторник сообщении Западной зоны боевого командования вооруженных сил КНР, в ликвидации последствий удара стихии также будут задействованы 12 вертолетов.

Согласно сообщению, речь идет об армейской авиации и инженерных войсках. Кроме того, в операции принимают участие войска радиационной, химической и биологической защиты.

Во вторник вечером в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,0, затем последовало более 100 повторных ударов стихии. К настоящему моменту подтверждена гибель девяти человек, еще 135 пострадали. Всего в зоне бедствия проживают 210 тыс. человек.

Посольство РФ в Китае пока не получало данных о пострадавших россиянах.

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Темы
Землетрясение на юго-западе Китая
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