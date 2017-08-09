По меньшей мере девять человек погибли и более 130 пострадали при землетрясении в Китае

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли и более 130 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в юго- западной китайской провинции Сычуань. Власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.

Подземные толчки

Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 300 афтершоков.

Жертвы и пострадавшие

По предварительным данным местных властей, жертвами землетрясения стали по меньшей мере девять человек, еще 135 пострадали. Среди погибших шесть туристов и двое местных жителей. Личность еще одной жертвы не установлена. Кроме того, представители экстренного штаба сообщили, что 32 пострадавших получили тяжелые травмы.

Противоречивая информация о жертвах

Первоначально экстренные службы КНР давали неутешительные прогнозы относительно предположительного числа жертв землетрясения. Согласно их предварительным подсчетам, в результате удара стихии были разрушены десятки тысяч жилых строений.

Кроме того, практически сразу после начала подземных толчков в СМИ появилась информация о том, что недалеко от эпицентра в национальном парке находилось более 100 туристов. Также власти сообщили об эвакуации более 600 туристов из аэропорта Цзюхуан недалеко от района бедствия.

Информация посольства России

Дежурный дипломат посольства России в Китае заявил ТАСС о том, что дипмиссия пока не получала данных о пострадавших россиянах.

"В настоящее время дежурный консул отслеживает эту информацию. Информации от пострадавших или их родственников в посольство РФ пока не поступало", - сказал он.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем заявлении также отметила низкую вероятность того, что среди пострадавших туристов окажутся российские граждане.

"Об отсутствии среди пострадавших иностранцев косвенно свидетельствует и то, что национальность погибших туристов в сообщениях китайской прессы не указывается", - указало в своем сообщении АТОР.

Действия властей

Власти Нгава-Тибетского автономного округа Китая ввели в действие план реагирования первой степени для ликвидации последствий землетрясения. Медицинские учреждения уездов Цзючжайгоу, Сунпань, Жоэргай, Хунъюань и других районов переведены на усиленный режим работы. Медперсонал направлен в район бедствия для оказания помощи пострадавшим.

Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал вооруженную милицию (внутренние войска - прим. ТАСС), пожарных, полицию, а также народное ополчение. Власти начали сбор продовольствия, медикаментов, палаток, теплой одежды и других предметов первой необходимости для отправки в район бедствия.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание правительству страны принять все необходимые меры для минимизации числа жертв и пострадавших. В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поручил профильным ведомствам начать эвакуацию населения из опасных районов для сокращения возможного ущерба в случае повторных толчков.

Народно-освободительная армия Китая направила в зону бедствия 440 солдат и офицеров, а также 12 вертолетов. Как говорилось в сообщении Западной зоны боевого командования, речь идет об армейской авиации и инженерных войсках. Кроме того, в операции принимают участие войска радиационной, химической и биологической защиты.