По меньшей мере девять человек погибли и более 130 пострадали при землетрясении в Китае

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли и более 130 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в юго- западной китайской провинции Сычуань. Власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.
Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).
Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 300 афтершоков.
По предварительным данным местных властей, жертвами землетрясения стали по меньшей мере девять человек, еще 135 пострадали. Среди погибших шесть туристов и двое местных жителей. Личность еще одной жертвы не установлена. Кроме того, представители экстренного штаба сообщили, что 32 пострадавших получили тяжелые травмы.
Первоначально экстренные службы КНР давали неутешительные прогнозы относительно предположительного числа жертв землетрясения. Согласно их предварительным подсчетам, в результате удара стихии были разрушены десятки тысяч жилых строений.
Кроме того, практически сразу после начала подземных толчков в СМИ появилась информация о том, что недалеко от эпицентра в национальном парке находилось более 100 туристов. Также власти сообщили об эвакуации более 600 туристов из аэропорта Цзюхуан недалеко от района бедствия.
Дежурный дипломат посольства России в Китае заявил ТАСС о том, что дипмиссия пока не получала данных о пострадавших россиянах.
"В настоящее время дежурный консул отслеживает эту информацию. Информации от пострадавших или их родственников в посольство РФ пока не поступало", - сказал он.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем заявлении также отметила низкую вероятность того, что среди пострадавших туристов окажутся российские граждане.
"Об отсутствии среди пострадавших иностранцев косвенно свидетельствует и то, что национальность погибших туристов в сообщениях китайской прессы не указывается", - указало в своем сообщении АТОР.
Власти Нгава-Тибетского автономного округа Китая ввели в действие план реагирования первой степени для ликвидации последствий землетрясения. Медицинские учреждения уездов Цзючжайгоу, Сунпань, Жоэргай, Хунъюань и других районов переведены на усиленный режим работы. Медперсонал направлен в район бедствия для оказания помощи пострадавшим.
Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал вооруженную милицию (внутренние войска - прим. ТАСС), пожарных, полицию, а также народное ополчение. Власти начали сбор продовольствия, медикаментов, палаток, теплой одежды и других предметов первой необходимости для отправки в район бедствия.
Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание правительству страны принять все необходимые меры для минимизации числа жертв и пострадавших. В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поручил профильным ведомствам начать эвакуацию населения из опасных районов для сокращения возможного ущерба в случае повторных толчков.
Народно-освободительная армия Китая направила в зону бедствия 440 солдат и офицеров, а также 12 вертолетов. Как говорилось в сообщении Западной зоны боевого командования, речь идет об армейской авиации и инженерных войсках. Кроме того, в операции принимают участие войска радиационной, химической и биологической защиты.