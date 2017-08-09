Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на западе Китае у границы с Казахстаном

ТАСС, 9 августа. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду на западе Китае. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 374 км к западу от города Урумчи, расположенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и в 104 км к юго-востоку от города Достык (Казахстан). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Китайская сейсмологическая служба оценила магнитуду подземных толчков в 6,6.

По информации агентства Казинформ, землетрясение ощутили жители Алма-Аты. По его данным, подземные толчки в городе с населением почти 2 млн человек ощущались около 05:30 по местному времени (02:30 мск). "Повреждений и разрушений не выявлено, на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушений нет", - приводит агентство заявление местных спасателей. Отмечается, что расстояние от эпицентра стихии до города составило 490 км.

Вечером 8 августа в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, юго-запад Китая) были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,0. Пострадали более 150 человек, девять погибли.